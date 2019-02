La piena del Reno, soccorritori in difficoltà. Il salvataggio dei Vigili del Fuoco

In Emilia «dal punto di vista degli allagamenti la situazione è in risoluzione», la breccia sul Reno «è stata chiusa, l’acqua sta defluendo lentamente» ma rimangono «aree allagate abbastanza ampie» e ora «deve iniziare il percorso di assistenza ai cittadini che rientrano nelle case man mano che esce l’acqua». Lo dice all’ANSA Maurizio Mainetti, direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, che alle 12.30 in Prefettura a Bologna parteciperà a un briefing sulla situazione maltempo tra Dipartimento Protezione civile nazionale, Regione, Comuni interessati e Forze dell’ordine.

Per motivi precauzionali legati al maltempo la Provincia di Modena conferma per ora la chiusura del ponte vecchio di Navicello, sul Panaro, tra Modena e Nonantola. Mentre sul Secchia rimane chiuso il ponte Motta, sulla provinciale 468, a Cavezzo.

E’ stato invece riaperto alle 11 di questa mattina ponte Alto a Modena e, subito dopo, si è proceduto alla riapertura di ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera. Entrambi i ponti sul fiume Secchia erano stati chiusi ieri mattina per la piena che ha attraversato il territorio comunale.

Riaperta nella serata di ieri anche via Emilia est, dopo che il Panaro era rientrato nei livelli di guardia; dopo mezzogiorno verrà riaperto anche il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido. Sono in corso i lavori di pulizia della strada con l'idropulitrice.

