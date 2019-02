Amarcord – Sanremo 1969

E' l'anno di Lucio Battisti, che arrivò nono in finale con “L'avventura”, in coppia con Wilson Pickett. Ma anche della vittoria di Bobby Solo e Iva Zanicchi con “Zingara”, diventata un evergreen della musica leggera italiana. Alla stesura ci lavorò anche Gianni Morandi che, in un primo tempo, avrebbe dovuto interpretarla. Sempre in quell'anno merita la citazione “Lontano dagli occhi” di Sergio Endrigo e Mary Hopkin. Senza dimenticare “Ma che freddo fa” di Nada e i Rokes.