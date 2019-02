Un Sanremo in tono minore, solo la serata finale andò in diretta: vinse Mino Vergnaghi, che successivamente ha collaborato con Zucchero, con “Amare”. Bene anche “Barbara” cantata da Enzo Carella e scritta da Pasquale Panella. Curiosità per “A me mi piace vivere alla grande” di Franco Fanagliulo, scomparso prematuramente nel 1989 a 45 anni, e “Sarà un fiore” di Enrico Beruschi.