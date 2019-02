D'Aversa: "Poteva andare diversamente: paghiamo i troppi errori" Video

Al termine del match concluso per 0-1 in casa contro l’Inter, Roberto D’Aversa ha incontrato i giornalisti nella sala stampa del Tardini.

Ecco le sue parole:

“Nel momento in cui si recuperava palla abbiamo sbagliato tecnicamente diversi appoggi nei riferimenti in verticale. C’è rammarico per come avevamo affrontato i primi 20 minuti di partita, cioè molto bene, abbiamo avuto due clamorose occasioni. Nella ripresa passato quel momento in cui ci hanno schiacciato nella nostra area sembrava ci fossimo sistemati, ma abbiamo commesso un errore letale che ha deciso il risultato”

“Kucka? Avevamo già fatto un cambio con Stulac per Scozzarella, il gol subito non è per colpa della sua condizione fisica, a Torino aveva dimostrato di essere tra i migliori nonostante avesse consumato molte energie. Considerato che Iacoponi ha giocato sin dall’inizio con un problema bisognava tenere un cambio, quando poi siamo andati sotto ho messo Sprocati e spostato Biabiany mezzala”.

“Un calo fisico nella ripresa? Abbiamo consumato molto nel primo tempo, ma più che calo fisico va considerata la forza dell’avversario: l’Inter per struttura fisica è una delle migliori squadre del campionato. Con qualche giocatore non ancora al 100% la differenza poi è ancora più evidente”.

“La difficoltà l’abbiamo avuta quando a volte per eccesso Barillà andava in avanti e faceva trasportare Scozzarella su Vecino, quando cioè quest’ultimo saliva in verticale, Matteo scalava molto lato palla e dunque il pallone in diagonale l’abbiamo sofferto. Più che sulla costruzione del gioco nel secondo tempo si è sofferto su alcune ripartenze, dove abbiamo sbagliato qualche lettura in uscita in aggressione in avanti, dove Scozzarella ha lavorato più in avanti rispetto a Barillà”.