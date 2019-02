"Enjoy Trail": ecco come avvicinarsi a questa disciplina Video

Il campionato provinciale trail è una bella realtà anche se l’attività trail forse non è ancora conosciuta da tutti. L'Uisp ha realizzato un breve filmato per consentire anche a chi non ha alcuna esperienza di avvicinarsi a questa disciplina.

I tutor Fabrizio Foglia, Raffaella Musiari e Martin Trouth spiegano il servizio Enjoy Trail.

Tutte le info sui corsi di trail e il tutoraggio su http://www.uisp.it/parma/pagina/enjoy-trail