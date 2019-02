Inverno in Appennino: l'affascinante sfilata di animali davanti alla video-trappola

Metti un inverno innevato in Appennino. Metti una videotrappola che cattura - con una buona dose di caso e un'altra di esperienza -quello che è normalmente oscuro agli occhi degli umani: la vita del bosco quando gli animali selvatici non si sentono minacciati da presenze estranee. E allora ecco - nel video "intrappolato" e montato dai fratelli Davide e Isacco Zerbini per la loro pagina "Orme selvagge" - la corsa del lupo, il muso sporco di neve di un capriolo curioso, il ritrovo di un gruppo di cinghiali in cerca di cibo. Un affascinante viaggio nel cuore dell'Appennino.