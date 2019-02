Non proprio simpatica e assai maleducata. Sul treno della New Jersey Transit che stava andando alla stazione di Newark Penn, questa donna non voleva cedere a nessun il posto di fianco a lei “occupato” dalla sua borsa di Louis Vuitton: «Questo posto è occupato!», «Non sei mica disabile. Non sei incinta» «Non me ne frega nulla. Non voglio le tue cimici del letto, non voglio il tuo odore. Sei disgustoso. Non voglio che ti siedi accanto a me», le risposte. Alla fine è stata invitata a scendere da alcuni poliziotti chiamati sul treno.