Roma, via Emanuele Filiberto, strada conosciuta perché costantemente bloccata da auto parcheggiate in doppia fila. Un uomo cerca di far spostare una persona ferma in doppia fila a bordo della sua auto, ma viene aggredito da due uomini che gli chiedono se è un poliziotto. Alla sua risposta negativa cercano di trascinarlo fuori dall'auto. E' costretto ad andarsene.