Federer-Oldani (e la Shiffrin): quando una spaghettata accende la festa (Nuovo spot Barilla) Video

Un ricevimento formale e un po’ noioso si trasforma in una festa memorabile grazie alla pasta, simbolo della convivialità a tavola e in grado di dare gioia alle persone che ne condividono il gusto. Il tutto nel contesto autentico, informale e senza schemi di una cucina, che come spesso capita nella tradizione mediterranea, diventa il vero cuore di ogni festa che si rispetti. È quello che accade nel nuovo spot globale Barilla “The Master of Pasta: The Party”– firmato dall’agenzia 72&Sunny e on air da sabato 23 febbraio – che vede protagonisti ancora una volta Roger Federer e Davide Oldani con una new entry d’eccezione: la pluricampionessa del Mondo dello sci alpino Mikaela Shiffrin, anch’essa testimonial del Gruppo di Parma. Nello spot figurano anche Pietro Aradori, Cecilia Zandalasini e Marcella Filippi, campioni delle nazionali italiane di pallacanestro maschile e femminile, di cui Barilla è main sponsor.

LA RICETTA DELLO SPOT: SPAGHETTI CON CAPPERI, OLIVE,POMODORO E... RAFANO

In questo spot la coppia Oldani-Federer delizia il palato degli ospiti del Party accorsi in cucina con un intrigante piatto di “spaghetti con capperi, olive e pomodoro”: il tocco dello chef è rappresentato da alcune scaglie di rafano, grattugiate per esaltare ancora più il sapore della ricetta, e da uno spaghetto croccante a decorazione.