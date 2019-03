Edoardo Padovani: "Ruolo insolito in Nazionale: finalizzo grazie al lavoro di squadra Video

E’ fissato per domenica 3 marzo il raduno della Nazionale Italia Rugby. Sono usciti il 27 febbraio i nomi dei 35 giocatori convocati da Conor O’Shea. Sede del ritiro il CPO “Giulio Onesti” di Roma, per preparare le ultime due gare del Guinness Sei Nazioni 2019. L’Italia sfiderà l’Inghilterra a Twickenham, nel tempio mondiale del rugby, sabato 9 marzo alle 17.45 e chiuderà questa edizione del torneo la settimana successiva, il 16 marzo, contro la Francia allo Stadio Olimpico di Roma.

Tra i 35 convocati, ne verranno selezionati 26 da portare a Londra, l’atleta Edoardo Padovani, che ha riconquistato la maglia da titolare dal primo minuto, contro il Galles nella seconda giornata del torneo. Padovani sta dando un contributo importante come marcatore, avendo depositato per ben tre volte nel 6 Nazioni 2019 il pallone oltre la linea di meta avversaria.

“Mi diverto quando gioco. E sono contento del contributo che sto dando ai compagni in nazionale, anche se sono schierato nel ruolo insolito di ala.”

Queste le parole del trequarti di Mogliano che sottolinea: “Le mete che ho realizzato sono frutto del duro lavoro di ogni compagno di squadra che per farmi arrivare il pallone tra le mani, ha dovuto vincere il confronto con il proprio diretto avversario. Quando ricevo il pallone non devo fare altro che finalizzare l’incredibile mole di lavoro collettivo della squadra. E nel ruolo di ala sto acquisendo sempre più consapevolezza e competenza nel conquistare i palloni alti. Il 9 marzo a Twickenham dovrò farmi trovare pronto e dare il massimo a chi giocherà al mio fianco”. E conclude così: “Sono felice del ritorno in Azzurro della terza linea del Gloucester Jake Polledri, e dei miei compagni delle Zebre il tallonatore Oliviero Fabiani e il centro Giulio Bisegni, entrambi romani ex Lazio Rugby”.

Questa la lista dei 35 giocatori convocati per Inghilterra e Francia:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 20 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 32 caps)*

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 16 caps)

Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 9 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, esordiente)*

Cherif TRAORE' (Benetton Rugby, 8 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 17 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 7 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian, 102 caps)

Seconde Linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 19 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 10 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 3 cap)

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 110 caps)

Flanker/n.8

Marco BARBINI (Benetton Rugby, 3 caps)

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 16 caps)*

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 14 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 136 caps) – capitano

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 6 caps)

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 28 caps)

Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, 3 caps)

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Gloucester Rugby, esordiente)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 30 caps)

Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 30 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 46 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 32 caps)

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 7 caps)

Centri

Michele CAMPAGNARO (Wasps, 41 caps)*

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 17 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 23 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, esordiente)*

Ali/Estremi

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 11 caps)

Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby, 18 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 15 caps)

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 18 caps)*

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 6 caps)*