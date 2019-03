Panthers, Diaferia: "Motivato a fare bene. E sarà bello giocare al Lanfranchi" Video

Imminente l’inizio del Campionato Italiano di Football (IFL): prima giornata è fissata per il 9 marzo. Tra le protagoniste, capace di dare del filo da torcere a chiunque, la squadra ducale dei Panthers, del presidente Ugo Bonvicini. Tutto pronto per iniziare dunque l’ennesimo campionato nella massima divisione di Football (a nove squadre). In casa Panthers si sogna di riconquistare, dopo alcuni anni di digiuno, il Super Bowl Italiano.

Finisce il sodalizio durato otto anni con il quarterback Tommaso Monardi; a guidare l’attacco nero-argento l’americano Reilly Hennessey, già definito suo degno successore. Non si tratta dell’unica novità: ci sono giocatori che hanno appeso le scarpe al chiodo, altri che tornano, alcuni giovani interessanti da introdurre in prima squadra. Ci sono anche veterani che daranno man forte al club, desiderosi di dire ancora la loro a suon di placcaggi ed esperienza. Tra questi ultimi Francesco Diaferia classe 1989, presente in prima squadra dal 2010. Debutta in massima divisione italiana nell’anno del primo Super Bowl conquistato dal team parmigiano. Ed oggi è tra i più rappresentativi uomini del defensive pack dell’Head Coach Papoccia.

“Sono molto legato al club” afferma Diaferia, “mi sento bene fisicamente quest’anno; ho recuperato gli acciacchi della passata stagione. Sono motivato a fare bene. Detto questo sarà un campionato ostico, del resto come sempre, e tutti noi ne siamo consapevoli. Gli ultimi anni hanno visto altre squadre eccellere e conquistare il Bowl Italiano. Prima dei quattro scudetti che abbiamo portato a Parma, vinti consecutivamente dal 2010 al 2013, l’osso duro da battere era la corazzata Lions Bergamo; ora sia i Seamen Milano (con quattro scudetti in cinque anni) che i Giants Bolzano, sono sulla carta tra i favoriti da affrontare in finale.” E prosegue: “Ho letto di nomi importanti nel roster dei Guelfi Firenze. Stiamo a vedere che cosa combinerà questa realtà. Sarà la rivelazione del campionato?” Conclude così: “Sono molto felice che da questa stagione giocheremo le partite domestiche allo stadio Lanfranchi, dispone di un terreno fantastico e due tribune capienti. L’organizzazione logistica tra Panthers e Zebre Rugby Club è stata ottima, in tal senso nel riuscire a incastrare i nostri calendari sportivi con quelli della franchigia rugbystica e consentirci di utilizzare questa struttura. Attendiamo tanti tifosi alla Cittadella del Rugby quindi, domenica 24 marzo alle ore 15.00, per darci quella carica necessaria a sconfiggere i Giants Bolzano.”

Il Calendario IFL 2019 – stagione regolare:

9 marzo 2019

Dolphins Ancona – Panthers Parma

16/17 marzo 2019

Guelfi Firenze – Panthers Parma

24 marzo 2019

Panthers Parma – Giants Bolzano

6/7 aprile 2019

Seamen Milano – Panthers Parma

13/14 aprile 2019

Panthers Parma – Lions Bergamo

4/5 maggio 2019

Ducks Lazio – Panthers Parma

11/12 maggio 2019

Panthers Parma – Giaguari Torino

25/26 maggio 2019

Panthers Parma – Warriors Bologna