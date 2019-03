Una drammatica e spaventosa sequenza riprende il momento in cui Ilaria Risso, e Giuliano De Santis (37 anni lei e 41 lui) vengono travolti da un'autocisterna che si ribalta. Entrambi salentini erano in vacanza con amici a Chumphon, in Thailandia. Per entrambi non c’è stato nulla da fare.