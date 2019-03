Gaffe di Lorella Cuccarini: "Da quanto non si votava? 10 anni?"

"Non votavamo veramente per le politiche da quanto...? Dieci anni? Nove anni?". Gaffe di Lorella Cuccarini a Otto e mezzo, su La7. In studio con Lilli Gruber e altri ospiti, si parlava di sovranismo, politiche del governo, destra e sinistra e altri temi di stretta attualità politica. Il video con la gaffe della Cuccarini sulle elezioni politiche è diventato virale, molto commentato sul web.