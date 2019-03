Ha appena realizzato dei cottage per anziani, ma non è stato pagato. Daniel Neagu, costruttore, sale sulla sua ruspa e comincia ad abbattere le case. Il loro valore è di 500mila euro. Il credito non saldato era di circa 7mila euro. Il video (e il fatto) risale a mesi fa. L’uomo ora è sotto processo. E' successo a Buntingford, nell Hertfordshire.