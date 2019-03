Giulio Belletti, 30 anni dopo il ritorno da giocatore al Palasport Video

A distanza di quasi trent'anni, è tornato a giocare una partita di campionato al Palazzetto dello sport di via Pellico. Giulio Belletti, classe 1957, palleggiatore della mitica Santal (con cui ha vinto uno scudetto e due coppe dei Campioni), milita oggi fra le fila del Baganzola Volley che, sabato pomeriggio, ha sfidato la Energy Volley, in una sfida valida per il campionato di serie D.

Ascoltiamo le sue emozioni, nella video-intervista realizzata da Vittorio Rotolo.