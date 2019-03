Quei lunghi secondi di terrore del sub: "mangiato" e risputato dalla balena Video

Erano impegnati a girare un documentario su una corsa di sardine, ma più che una scena da film, quella che è capitata al regista di “Dive Expert Tours”, Rainer Schimpf, 51 anni e al suo gruppo di sommozzatori è una scena da...libro. Giona nella balena, per la precisione.

Erano al porto di Port Elizabeth, a est di Città del Capo, quando Schimpf si è forse avvicinato troppo a una gigantesca balena Bryde comparsa all'improvviso a muovere il mare. L'animale non ci ha pensato due volte a risucchiarlo, sotto lo sguardo sbalordito dei suoi compagni. Mentre era nella bocca della balena, un collega e fotografo ha tenuto fermo l'obbiettivo nel punto in cui era scomparso e dopo diversi, lughissimi secondi di terrore, ha testimoniato il lieto fine: la balena ha risputato il suo "boccone". «Non c’è tempo per la paura, in una situazione del genere: devi usare il tuo istinto» ha detto il regista, raccontando a un cabale televisivo la sua avventura. «Ho trattenuto il respiro perché pensavo che si sarebbe immerso e mi avrebbe liberato molto più profondamente nell’oceano, era buio pesto dentro».