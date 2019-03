Borghi: "Spagna fondatrice dell'Ue". Gruber: "Studi, non guardi lo smartphone" 

Gaffe del presidente della Commissione bilancio della Camera Claudio Borghi (Lega) a Otto e Mezzo, su La 7: "La Spagna è stata per tutta la sua vita un Paese recettore netto della Ue, eppure era fondatore". La gruber: "Macché fondatore, la Spagna si è aggiunta dopo all'Unione europea. Lei deve studiare, non può decidere lei come va letta la storia e raccontare bugie", e poi "Vorrei pregarla di non consultare il cellulare mentre siamo in onda perché sennò non riesce né ad ascoltare chi le fa le domande, né a rispondere". Ore dopo, Borghi ha dato la sua versione dei fatti, spiegando che si stava riferendo all'Unione Europea nata nel 1993 in seguito al trattato di Maastricht, e non alla Comunità Europea istituita nel 1957 con i Trattati di Roma.