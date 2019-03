"Provare" l'emarginazione: i ragazzi del Federale a Fossoli Video

Questa è una storia che rischiava di andare perduta, per il semplice e affascinante fatto per cui esistono ancora persone che pensano soltanto a fare le cose, senza l’esigenza di doverle per forza comunicare. Questa storia, però, merita di essere raccontata, ancora più oggi, 21 marzo, Giornata mondiale contro il razzismo.

Il Centro Giovani Federale di via XXIV maggio, luogo di aggregazione per ragazze e ragazzi organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune e gestito dalla cooperativa sociale AuroraDomus, nelle scorse settimane ha programmato con in suoi ragazzi una visita a Fossoli, pochi chilometri da Carpi, al campo di concentramento e prigionia: un modo per sperimentare la percezione di emarginazione e discriminazione, tra esperienze personali e storia. I protagonisti del viaggio sono tutti nati in Italia e - ripetizione purtroppo ancora necessaria - italiani. I genitori di Yassin sono tunisini, mentre Joko ha le Filippine nel sangue, Alice la Costa d’Avorio, Serigne il Senegal, Tiggy il Ghana. Jusef è il frutto di un amore nato sull’asse Napoli-Tunisi. Hanno tutti dagli 11 ai 14 anni, al pomeriggio il Federale è la loro seconda casa; con loro anche Omar, 19 anni, italiano e tunisino, promosso a barista del centro. Questi ragazzi hanno visitato Fossoli, e si dirà: per fortuna sono in buona compagnia, quella di centinaia di scolaresche ogni anno. Vero, ma in questo caso c’è di più.

Prima di partire, la coordinatrice del Federale, Laura Panizza, e gli educatori Francesco Mainini e Simone Terenziani hanno voluto preparare i giovani con un esperimento educativo e sociale, organizzando un’assemblea speciale. Arrivano i ragazzi, si cerca di guadagnare la loro attenzione e il loro silenzio; si inizia, come un normale incontro di confronto e condivisione, di quelli che al centro non sono rari. Subito, però, si respira un’aria diversa. All’ordine del giorno dell’assemblea, questa volta, c’è la comunicazione di alcuni cambiamenti nella vita del centro. In particolare sono state modificate le regole di accesso: non tutti, d’ora in poi, potranno frequentare il Federale. Si parte con la selezione. Se non abiti in una determinata parte del quartiere, non potrai più accedere al bar; se tuo papà è disoccupato, non sei più benvoluto; se la mamma non è laureata, meglio non farsi più vedere, altrimenti i provvedimenti saranno seri. Se poi sei musulmano, non potrai più giocare a calcetto o pallavolo con gli altri. Inutile infine provare a camuffarsi: se il colore della tua pelle non è quello accettato dal centro, rimani pure a casa. Gli educatori elencano le nuove regole: il tono è cupo è non c’è la traduzione edulcorata come nella celeberrima scena del film <La vita è bella>, dove Guido (Roberto Benigni), nel campo di concentramento, trasforma parole di fatica e morte, pronunciate del soldato delle SS, nelle regole di un gioco – chi fa mille punti vince un carrarmato vero - per il figlio Giosuè.

E i ragazzi come hanno reagito? Non hanno accettato le regole, avanzando una ferma condanna nei confronti di queste pratiche di esclusione. Nelle loro parole adolescenti, non ne manca mai una: razzismo, correlata ad un sentimento di ingiustizia, senza alcuna giustificazione logica ed accettabile. Poi c’è la solidarietà: <Se non c’è lei, non ci sono nemmeno io>. Chi ha il diritto di stare nel centro, dimostra di essere pronto a rinunciarvi. Infine, la verità: nessuna selezione, il Centro Giovani Federale continua a rimanere un luogo aperto a tutti, dove si insegnano i valori dell’incontro e della condivisione, dove si valorizza la diversità, dove il concetto di normalità non esiste, dove ognuno può mettere alla prova il proprio talento e la propria vocazione, in un contesto in cui la contaminazione è considerata valore e ricchezza.

Con questa esperienza alle spalle, l’uscita a Fossoli, anticamera dell’inferno nazista: i 5 mila internati politici e razziali che passarono da questo luogo ebbero come destinazione i campi di Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Flossenbürg e Ravensbrück. E già sul pullman, Yassin sa cosa lo aspetta: <Sicuramente nulla di buono>. Perché aveva già sfiorato, seppur nella finzione, cosa significava essere discriminati. E in occasione della Giornata della Memoria, il Centro Giovani Federale ha realizzato un bel video. Per la memoria, appunto.