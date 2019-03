La notte della nazionale al Tardini: ecco l'arrivo degli azzurri Video - Le modifiche alla viabilità

Sono sette le novità in campo tra gli azzurri che fra un’ora scenderanno in campo contro il Liechtenstein nel secondo turno delle qualificazioni a Euro 2020. Il ct Roberto Mancini ha ufficializzato l’undici di partenza che vedrà Sirigu tra i pali, assistito in difesa da Mancini, Romagnoli, Bonucci e Spinazzola; Verratti, Jorginho e Sensi a centrocampo, con il trio d’attacco formato da Politano, Kean e Quagliarella.

Tardini sold out per la sfida fra Italia e Liechtenstein, sfida che vale la qualificazione a Euro 2020: oltre 20mila gli spettatori. Ecco l'arrivo della Nazionale allo stadio.