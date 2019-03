Una manovra folle: retromarcia, in curva e in autostrada di un camionista con il suo mezzo. Gli automobilisti sono stati costretti a sterzare all’improvviso per evitare lo schianto. Siamo all'incrocio tra la A1077 e la A15, vicino a Barton-upon-Humber, nel North Lincolnshire. Il camionista è stato rintracciato e fermato.