Pubblico in visibilio: Laura Pausini sculaccia Ricky Martin

Chi si rivede, Ricky Martin! E' lui la principale attrazione da Maria De Filippi. Per il pubblico ma anche per gli ospiti. A partire da Laura Pausini che insieme a Biagio Antonacci (album e tour per i due) deve giudicare le due squadre.

A scatenare la Pausini è un filmato mandato a sorpresa in cui la stessa cantante sculaccia Ricky Martin durante una puntata di “The Voice” Mexico. L'atmosfera si scalda e innesca uno scambio di battute tra Ricky e la Pausini: “Il tuo sedere è il sedere per eccellenza” dice Ricky e mostra il suo pronto a essere sculacciato "ancora una volta”







Durante la seconda puntata dell’edizione Messicana di “The Voice”, Laura Pausini “irritata” dal comportamento del collega Ricky Martin decide di “punirlo” a suon di Sculacciate!

Laura poi confida di averlo Sculacciato “in senso buono”, o meglio un “modo per toccare le chiappe di Ricky Martin”.