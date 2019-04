Cose che possono capitare solo nei peggiori incubi: nel giorno del matrimonio, una coppia cinese si è vista piombare durante la cerimonia la ex di lui. Anche lei vestita da sposa. Trenta secondi di un video mandato in onda dai media asiatici che raccontano due drammi sentimentali: quelli della coppia che si è vista rovinare il giorno più bello della vita e quella della ex, disperata, che ha assistito al matrimonio di quello che era il suo grande amore.