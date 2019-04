Il pilone Roberto Tenga e il derby d'Italia: "Cerchiamo riscatto" Video

Roberto Tenga, 108 kg per 182 cm, di San Giorgio del Sannio, già campione d'Italia con la Rugby Rovigo, poliziotto delle Fiamme oro nel 2016/17 viene confermato alle Zebre, dopo la breve parentesi da permit player di febbraio e marzo 2017. Oggi, alla sua seconda stagione con i bianco-neri di Bradley, parla dei prossimi due match con cui si chiuderà il Campionato di Celtic League 2018/2019. “Sabato13 aprile affronteremo in Galles, alle 18.15, la franchigia degli Scarlet in lizza per raggiungere i play-off. Non sarà facile, sono alcuni mesi che non riusciamo a vincere; sabato 06 aprile contro Connacht pur giocando un rugby difensivo ed organizzato, abbiamo terminato gli ottanta minuti di gioco con il risultato 5 a 6, sprecando punti dalla piazzola. Non siamo stati fortunati. Tuttavia stiamo assistendo a una crescita della squadra.” E prosegue: “Sappiamo l’alto livello che esprime questo campionato; in Galles non so ancora se potrò scendere in campo in quella che sarà l’ultima trasferta stagionale. Sto recuperando da un infortunio muscolare ed articolare di lieve entità rimediato contro Munster due settimane fa. Peccato visto che al ventesimo del primo tempo ero addirittura riuscito a segnare e stavamo conducendo per 10 a 0 al Thomond Park di Limerick (gara terminata con la sconfitta 31 a 12). Sicuramente se sarò tenuto a riposo, farò di tutto per disputare il 27 aprile la partita contro la Benetton”. Roberto aggiunge: “Non nascondiamo che è una partita diversa dalle altre; è un derby, anzi il derby d’Italia. Abbiamo un debito di riconoscenza verso il pubblico, che ci mostra il proprio affetto in ogni occasione; quindi anche per lui abbiamo il dovere di fare bene. Quest’ anno, ahimè, contro i leoni bianco-verdi abbiamo rimediato due sconfitte su due.” E conclude con parole di conforto verso un compagno di squadra: “Va il mio in bocca al lupo a Marcello Violi, mediano di mischia parmense del club e della nazionale italiana, che la settimana scorsa è stato sottoposto ad un secondo intervento chirurgico alla spalla sinistra dal dott. Carlo De Biase alla clinica Humanitas di Bergamo”.