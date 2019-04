Usa: firmato un accordo tra Cibus e Fmi

Cibus, Fedearlimentare e Fmi (Food Marketing Institute) hanno siglato questa mattina all'apertura di Cibus Connect un Memorandum of Understanding per dare l'opportunità ai retailers associati Fmi di beneficiare dei contatti di relazioni e del know how di Cibus e Fiere di Parma per formare buyer sulle distintività italiana, creare link commerciali, promuovere i prodotti autentici italiani. Al contempo Fmi apre link e relazioni privilegiate a Cibus negli States per ottimizzare quanto già si sta facendo, anzi rafforzandola grazie a un player locale di peso rilevante.

Insieme al presidente di Federalimentare Vacondio e al presidente di Fiere di Parma Auricchio, per Fmi ha siglato il protocollo Dagmar Farr, senior vice presidente di Fmi