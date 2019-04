Di nuovo in bianco. Rifiorisce la neve di primavera in Appennino. Le immagini sono quelle pubblicati dai gestori del rifugio Lagoni, in Alta Val Parma. Nevica anche a Lago Santo e Lagdei.

Come da previsioni, le temperature nel weekend delle Palme si sono abbassate ovunque, anche in pianura. Protagonisti freddo, pioggia e .. neve. Il tempo dovrebbe tornare soleggiato in settimana.

Le previsioni per il parmense, comune per comune.