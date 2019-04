E' uno scambio di sguardi carichi di gentilezza quello che scorre tra i due, il "gigante" e il bambino. Sassuolo-Parma: all'entrata in campo delle squadre piove a dirotto, Iacoponi guarda il bimbo che lo ha accompagnato per mano e vede che si sta bagnando da capo a piedi. In una frazione di secondo rompe il "protocollo", si toglie il giaccone e glielo mette addosso per ripararlo. E lui, il bimbo, si volta sorpreso e allarga il sorriso. Guarda il video.