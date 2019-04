Il mediano di mischia "kiwi" Renton: "Qui ogni partita è una battaglia" Video

Arrivato da cinque mesi a Parma il mediano di mischia neozelandese di Dunedin, Joshua Renton, classe 1994 racconta le impressioni raccolte in 15 partite di Guinness Pro 14 (1 meta realizzata) e traccia un resoconto del suo primo anno da professionista in Europa.

“Questa è la mia prima esperienza nell’emisfero nord, ne sono eccitato e soddisfatto” afferma Joshua, che continua: “Qui da voi il rugby è molto più fisico che nel nostro emisfero: ogni partita è una battaglia, con lunghe sequenze multifase e scontri fisici importanti. Inoltre, mentre da noi la partita tende a basarsi su movimento continuo del pallone che coinvolge molto di più i trequarti, con variazioni di ritmo e accelerazioni, alternando giocate al largo con giocate vicino al raggruppamento, in Europa la fanno da padrone le fasi statiche: mi riferisco alla mischia e alla rimessa laterale. Ci si concentra molto su queste fasi, hanno un ruolo decisivo nel garantire palloni di qualità alla squadra e favoriscono la costruzione di giocate vincenti. Il Guinness Pro 14 è impressionante per qualità delle squadre coinvolte. E’da parecchie settimane che non riusciamo a conquistare una vittoria. Sabato scorso abbiamo giocato a Llanelli l’ultima trasferta della stagione, mentre il 27 aprile affronteremo al Lanfranchi la Benetton Rugby che ha disputato un campionato straordinario. Ci auguriamo di superarli.” Ed aggiunge: “Giudico positiva la mia esperienza alle Zebre proprio perché ogni giorno lavoriamo con Bradley su aspetti diversi da quelli a cui ero abituato in Nuova Zelanda. Mi diverto quando scendo in campo, so che tutto ciò che imparo andrà ad arricchire il mio bagaglio tecnico. Inoltre sono grato ai compagni di squadra con cui ho instaurato una sana competizione, soprattutto con i compagni di reparto, Marcello Violi e Guglielmo Palazzani. A loro auguro di essere convocati questa estate per disputare la Coppa del Mondo che da metà settembre si svolgerà in Giappone”.