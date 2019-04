Assalto all'auto della giovane: i rapinatori sparano ai finestrini Video

Scena da film, ma purtroppo non lo è stato per un terrorizzata turista originaria della Namibia in visita da alcuni parenti a Randburg, nei sobborghi di Johannesburg. Qui è stata, letteralmente, attaccata da una banda di rapinatori mentre era in auto. Loro prima cercano di rompere i finestrini, visto che lei si è barricata dentro, non riuscendoci esplodono colpi di pistola contro i vetri. lei viene tirata fuori a forza tirandole i capelli. Fortunatamente non è stata ferita.