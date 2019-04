"Tributo a Mussolini" a Milano: ecco il video (identificati 22 ultras di Lazio e Inter)

Sarebbe stato identificato, anche se si attendono ulteriori riscontri, il capo degli ultrà laziali che oggi davanti ad uno striscione con su scritto "Onore a Benito Mussolini" ha incitato gli altri a scandire il «presente" e a fare saluti romani. Nell’ambito delle indagini, condotte dalle Digos di Milano e Roma e coordinate dal capo del pool antiterrorismo milanese Alberto Nobili, sono stati identificati anche altri 22 ultrà, tra cui 19 laziali e 3 interisti (tifoseria gemellata), sospettati di aver preso parte al blitz. Da quanto si è saputo, investigatori e inquirenti hanno identificato con grande probabilità l’uomo che, di fronte agli altri ultrà del gruppo degli "Irriducibili" della curva laziale, ha incitato a gridare il «presente» per Mussolini, con tanto di saluti romani a pochi passi da Piazzale Loreto. Si tratta di un capo curva laziale, già noto agli investigatori, ma ora la Digos sta effettuando ancora verifiche e comparazioni sulle immagini a disposizione per arrivare ad una identificazione certa e completa.

In più, dopo una serie di controlli in varie zone della città, dove stasera si giocherà Milan-Lazio, gli investigatori hanno individuato ed identificato anche altri 22 ultrà che sono al momento sospettati di aver preso parte al blitz neofascista. Nei loro confronti gli accertamenti proseguiranno sempre analizzando tutte le immagini a disposizione, comprese le telecamere della zona di corso Buenos Aires, anche perchè gli ultrà si coprivano il volto con lo striscione alzato fin sopra la testa.

Nei prossimi giorni, poi, forse già venerdì, in Procura potrebbe arrivare un’informativa della Digos con le denunce a carico degli ultras che, a quel punto, saranno formalmente iscritti nel registro degli indagati per il reato di 'manifestazione fascistà previsto dalla Legge Scelba.