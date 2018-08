A Marola di Carpineti il trionfo delle due ruote italiane...e non solo Video

Si è svolto oggi il raduno amatoriale di Moto e scooter aperto a tutti gli appassionati con particolare predilezione per i marchi italiani. Quasi 140 gli iscritti per una manifestazione che ha fatto della beneficenza il proprio marchio di fabbrica. I soldi raccolti, infatti, serviranno a sostenere Ageop Bologna e il Core di Reggio Emilia. Tanti gli appassionati che sono arrivati anche da fuori Regione e alcuni pezzi rari esposti che hanno fatto letteralmente impazzire gli appassionati. Importante la presenza dell’ebanista Lorenzo Mister che dalla sua Trento ha esposto repliche di Vespa e Lambretta fatti in legno e rigorosamente a mano.