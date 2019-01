Ponte a senso unico alternato. "Ma ecco come si rischia quotidianamente il frontale": video

Il ponte è quello che attraversa il Po e collega Ragazzola e San Daniele Po. Parma e Cremona, dunque. In attesa dei lavori, è stato istituito il senso unico alternato. Ed è di questo che racconta la segnalazione di un lettore, Simone:

"Quello che vedete è il video che evidenzia in modo chiarissimo la pericolosità dell'attraversamento del ponte sul Po, che è a senso unico alternato regolato da semafori e controllo di velocità. Ma qualcosa non funziona. Si rischia il frontale tutte le volte. Come vedete nel video, il semaforo è verde ma dalla parte opposta arrivano ancora molte macchine. Abbiamo segnalato ai vigili ma la situazione pericolosissima non viene risolta. Si rischia che il ministro Toninelli venga anche qui a portare una corona di fiori. Tra l'altro Toninelli, che è di Crema (Cremona), dovrebbe porre attenzione a una viabilità disastrata. Il ponte di Casalmaggiore chiuso con danni ingenti alle aziende, alle attività e alla cittadinanza e il ponte di San Daniele Po gestito in questo assurdo modo".