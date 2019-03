Spip, sorpasso azzardato nel rettilineo: "saltano" gli specchietti

"Spip: ogni giorno ne succede una" è il titolo scelto dal nostro lettore Nicamad per questo video che ci ha inviato. Girato da una telecamera gopro dall'interno di un'auto, il video mostra una vettura che sorpassa in un rettilineo ma resta troppo vicina a un'auto che procede nello stesso senso di marcia: a questo punto si vede volare via uno specchietto. Un attimo dopo spunta una macchina che viaggia in senso opposto e pare sfiorare quella impegnata nel sorpasso. Nel video si vede un oggetto volare sulla carreggiata.

Scrive il lettore che ha inviato un video: "In questa strada che porta allo Spip, ogni giorno ne succede una. Questa volta è andata bene solo perché l'auto che veniva in senso opposto si è fatta di lato finendo fuori corsia".

