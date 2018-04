Ultima alba su Cayos Cochinos, i naufraghi sono pronti al rientro in Italia. Ieri, intanto, sequenza hot all'Isola dei Famosi, con Francesca Cipriani che fa un bagno nuda. E' Jonathan a propolo. Lei accetta ed entra in acqua come mamma l’ha fatta tra grida di contentezza. La Cipriani, invitando i compagni a fare lo stesso, riesce poi a sottrarre le mutande a Bianca Atzei, che resta nuda pure lei.