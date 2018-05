Non è la prima volta. L’uomo, il disturbatore, aveva già chiamato diverse radio romane e, sempre «Chi l’ha visto», poi smascherato in diretta dalla Sciarelli che lo aveva minacciato di denuncia. Ha colpito anroa nell'ultima puntata di Chi l'ha visto: ha telefonato in diretta annunciando di avere notizie su una persona scomparsa e poi grida solo il suo nome prima di interrompere la conversazione. La Sciarelli si arrabbia tanto.