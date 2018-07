Che Feltri non ami essere interrotto è risaputo. E' accaduto ieri sera a "In Onda" su La7. Infastidito per essere stato bloccato da David Parenzo durante alcune affermazioni sui migranti in Italia il direttore di Libero ha prima intimato al conduttore di fare silenzio e poi minacciato di allontanarsi dalla studio. Cosa fatta poco dopo accompagnata da un "vaffa" rivolto al conduttore.