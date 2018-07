Feltri ci ricasca (a "La vita in diretta"): se ne va insultando 

Feltri non ama essere interrotto. Ancora una volta è stato protagonista di una lite. In questo caso, sulla Rai, alla popolare Vita in Diretta Estate, in un dibattito sulla violenza sulle donne il direttore di Libero se la prende con i due conduttori, Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli, per le continue interruzioni, insultandoli prima di andarsene.