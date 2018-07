Nozze bis per Francesca Barra e Claudio Santamaria, che si sono detti sì per la seconda volta a Policoro, in provincia di Matera, dopo il matrimonio celebrato in gran segreto in America. Una cerimonia intima e molto romantica, che si è svolta sulla spiaggia con rito civile in riva al mare. Pochi invitati e un'atmosfera da favola con la bella sposa in abito bianco arrivata in barca. Santamaria, in bianco, si è cimentato in una commovente serenata per la sua sposa.