Non solo il vestito di lei in denim svasato anni Cinquanta, acclamato e da più parti lodato, ma Meghan, la principessa del Sussex e Harry hanno un'altra volta rotto il rigido protocollo regale che vieta ai membri della famiglia di baciarsi in pubblico. Durante la Sentebale Polo Cup, una gara di polo benefica per raccogliere fondi per i bimbi malati di Aids in Africa la duchessa di Sussex è stata invitata a prepmiare la squadra vincitrice. Guarda caso quella del principe. Durante la consegna della coppa al capitano scatta però il bacio tra Meghan e Herry.