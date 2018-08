Il cantante marocchino Saad Lamjarred, molto noto sulla scena della musica pop araba, è stato arrestato dalla polizia francese con l’accusa di avere commesso uno stupro a Saint-Tropez, sulla Costa Azzurra. Lamjarred, 33 anni, era già stato arrestato nell’ottobre 2016 per avere aggredito una donna francese in un hotel di lusso sul viale degli Champs-Elysèes. Fu accusato di stupro e aggressione aggravati. Il caso non è ancora stato portato in giudizio. Il cantante gode di un ampio seguito in rete. Il suo video "Lm3allem" ha oltre 650 milioni di visualizzazioni su Youtube. Il re del marocco Mohammed VI gli ha conferito il più alto onore nazionale nel 2015.