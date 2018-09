Corona e la rissa con l'imprenditore: è giallo. Ma c'è un video

Un giallo di stampo gossipparo. Protagonista è Fabrizio Corona che sarebbe stato coinvolto in una rissa per difendere il figlio Carlos fuori da un ristorante milanese. Dall'altra parte un imprenditore vinicolo. Rissa smentita da Corona. Ma in un post su Instagram dopo aver mostrato stralci di giornale che escludono un suo coinvolgimento, ha postato un video dal nome emblematico "Mea culpa", in cui si scusa, senza entrare nei dettagli, dell'accaduto. Secondo il sito di gossip Dagospia, Fabrizio Corona si sarebbe azzuffato con l'imprenditore perché avrebbe offeso il figlio Carlos e l'ex moglie Nina Moric, mentre era in compagnia di un capo ultrà dell’Inter.