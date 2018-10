Fedez, Ferragni e la festa al supermercato: polemiche e scuse (parziali) Video

Prima il video della festa per il suo compleanno. Non in una discoteca ma in un supermercato. Lo sponsor del party. festa a sorpresa organizzata dalla moglie, Chiara Ferragni. Qui alcuni invitati utilizzano prodotti alimentari per puro divertimento: balli con la verdura in mano, il lancio di un panettone, calci ad alcuni pupazzi, bottiglie di vino rotte. Qui è scoppiata la polemica con critiche e accuse di "divertimento vandalico" e "spreco". Tant’è che per diversi minuti, il cantante ha deciso di chiudere il profilo su Instagram, per poi però riaprirlo. Lo riapre con un nuovo video, dove Fedez chiede scusa e spiega, giustifica: «Mi sono defilato dalla festa per dirvi una cosa, ho letto su Twitter che molti si sono lamentati pensando che stiamo sprecando del cibo. Per tutti quelli che si sono sentiti indignati sappiate che la spesa e il cibo verranno donati ai più bisognosi. L’unica storia di spreco che avete visto è la mia e me ne assumo le responsabilità. Ho lanciato una foglia di lattuga, sono stato preso dall’euforia della festa e chiedo umilmente scusa per questo. Probabilmente chiunque si fosse trovato nella mia situazione avrebbe toccato tutto, ma chiedo scusa perché mi rendo conto di avere un’esposizione e capisco l’influenza che abbiamo sulle persone. Non è una festa per esprimere opulenza ma è una cosa simpatica che hanno voluto fare per me, spero che capiate. In più occasioni abbiamo dimostrato di tenerci e di avere un occhio di riguardo per chi non ha avuto la stessa fortuna». Ma non è tutto, Fedez, poi parte al contrattacco: «So che tutte le testate diranno che abbiamo sprecato in barba alla fame nel mondo. Mi sta sul c***o passare per quello che non siamo. È incredibile che mi debba giustificare come se avessi ucciso una persona, indignatevi anche quando guardate Masterchef perché tante materie prime vengono sprecate. Tutti gli indignati possono andare a dormire sereni, grazie mille a tutti per la morale».