Corona al «Grande Fratello» ripassa la parte. Tutto programmato?

Il canale web Gossippando ha diffuso sul web dei video del dietro le quinte del «Grande Fratello Vip» in cui Fabrizio Corona viene "pizzicato" mentre “ripassa la parte”: prima chiede di poter rivedere la scena che deve fare con l’accendino e poi c’è un uomo dello staff che gli dice quale discorso deve fare e dove. Non ci sono immagini, però, della lite furibonda con Ilary Blasi, che ha caratterizzato la puntata. I due, infatti, sono stati protagonisti di uno scontro dai toni fortissimi. Entrato nella Casa per incontrare la ex fidanzata, Silvia Provvedi, è stato punzecchiato dalla Blasi per alcune storie su Instagram in cui la accusava di non volerlo in tv. Corona ha iniziato a scaldarsi quando la moglie di Totti gli ha chiesto: “Ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?”. Il riferimento è alla vicenda Flavia Vento, di cui Totti (smentendola) parla anche nel suo libro: “Ha scritto un mare di cazzate - l’attacco di Corona -. La verità è che siamo tutti cornuti e tu sei stata tradita a un mese dal matrimonio”. Ilary Blasi ha replicato durissima: “Sei un caciottaro. Hai organizzato tutto quando mi dovevo sposare ed ero incinta del mio primo figlio, lo sa tutta Italia. Io quelli come te li 'sgamo' subito”.