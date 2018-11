Simona Ventura e Gerò Carraro: addio con video su Instagram

Un addio condiviso insieme in un video postato su Instagram dove entrambi esprimono l’amore che li ha legati in questi anni: Simona Ventura e il produttore Gerò Carraro (figlio di Nicola, marito di Mara Venier) ufficializzano la loro separazione. Il tutto commentato dal post di Simona "I Grandi amori non finiscono ma mutano... Storia della nostra vita insieme!" con una serie di immagini dove sono ritratti insieme nei momenti più significativi di coppia e il video.

In sottofondo le note di 'Sei nell’animà, di Gianna Nannini, e sullo schermo la conduttrice e il produttore cinematografico che, guardandosi negli occhi, si ringraziano a vicenda dei bei momenti vissuti insieme in questi sette anni, ma annunciano di voler mettere definitivamente un punto alla relazione.

«Le grandi storie d’amore si possono definire tali perchè dopo la fine resta il rispetto. Il rispetto dovuto a un bel percorso, ad una storia bella come la nostra», dice Simona. E Gerò fa eco: «Abbiamo deciso di interrompere la nostra storia, sapendo bene della stima e dei ricordi che terremo». «Io ti voglio bene e te ne vorrò sempre», aggiunge la Ventura «continueremo ad essere vicini per la nostra Caterina (figlia adottata dalla Conduttrice)». Poi un bacio sfiorato sulle labbra.