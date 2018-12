Nozze segrete per Miley Cyrus e Liam Hemsworth: e lei si esibisce per il neomarito Video

Alla vigilia delle feste: Miley Cyrus e il fidanzato storico, Liam Hemsworth, hanno scelto il 23 dicembre per sposarsi in gran

segreto con una cerimonia low profile e romantica celebrata nella loro casa a Franklin, in Tennessee. A svelare le nozze sono state alcune foto pubblicate su Instagram dai pochi amici presenti. La notte tra il 26 e il 27 dicembre è stata invece la cantante, fasciata in un abito di Vivienne Westwood, a postare un video e delle foto sui social network.