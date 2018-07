E a Londra "spopola" un cocktail parmigiano, il "Langhirano amarcord" Videoricetta

Un "regalo" per gli amanti dei cocktail dal parmigianissimo Riccardo Cella, head bartender (capo barman) del Cahoots, uno degli speakeasy più in voga nella centralissima Kingly court, a due passi della storica Carnaby street, nel cuore di Londra. Riccardo omaggia la sua terra con un simpatico coktail "Langhirano amarcord", a base di...prosciutto e fichi. Come? Ecco il video (e la ricetta). E, a quanto ci dice Riccardo "piace molto ai nostri clienti".

Langhirano amarcord

40 ml Hennessy VS cognac

10 ml Pruni Essentiae (o bargnolino)

10 ml succo di lime

20 ml Purea di fichi e zenzero

Pepe q.b.

Purea di fichi e zenzero

Mettere in un frullatore 1 kg di fichi sbucciati e 100 g di zenzero sbucciato. Aggiungere 200 ml di sciroppo di zucchero e il succo di 1 limone (50 ml). Frullare il tutto fino ad ottenere una purea. Conservare in frigorifero.