Emanuele Calaiò, durante la festa del Parma Club Collecchio, ai microfoni di Tv Parma: "Mancano otto finali, pensiamo una partita alla volta. Ho sempre detto che è più dura giocare contro le squadre che si devono salvare, che magari giocare con quelle sopra. Siamo contenti che veniamo da risultati importante, ma bisogna dare continuità e avere umiltà perché ancora non abbiamo fatto niente. Bisogna stemperare un po' questo entusiasmo perché magari il troppo ci può penalizzare come successo in passato. Non pensiamo al calendario, pensiamo al Cittadella poi all'Ascoli. Il Parma, i giocatori e la piazza hanno bisogno dei tifosi. Invito la gente ad essere numerosa e stringerci tutti insieme per giocarci queste otto finali e poter sognare".