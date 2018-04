D'Aversa: "Ai miei chiedo umiltà e attenzione al Cittadella " Video

Tradizionale appuntamento prepartita con l'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa (venerdì alle 21 arriva al Tardini il Cittadella): "L'unico nostro obiettivo è quello di domani sera contro il Cittadella. Secondo me la più difficile delle ultime tre giocate in casa, visto che affronteremo il team che ha ottenuto più punti di tutte in cadetteria in trasferta. Quella veneta è una squadra aggressiva, che bada molto al sodo e che spesso è letale nelle ripartenze. Noi dobbiamo ripetere le stesse prestazioni delle ultime due partite, l'umiltà nell'affrontare squadre ritenute più forti di noi come Palermo e Frosinone. Il campo ha detto che il Cittadella è la più forte fuori casa. Guai ad abbassare la guarda".