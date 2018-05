Frattali (premio Morosini):"Vinciamo a Spezia e poi si vedrà" Video

Un giuria di giornalisti sportivi ha assegnato il Premio Gentleman serie B nel nome del compianto Piermario Morosini al portiere del Parma Pierluigi Frattali. "Piermario era un ragazzo d’oro, sono onorato di avere ricevuto questo riconoscimento che rispecchia la sua persona: era un vero gentleman. A Vicenza stavamo sempre insieme, ma ci siamo visti spesso anche dopo la nostra esperienza comune in biancorosso: sono tanti i ricordi che ci legano, ma preferisco tenerli per me" ha detto a Sportal.it l’estremo difensore dei ducali, molto emozionato nel ricordare lo sfortunato amico. "Non pensiamo al Frosinone ma a vincere la partita di La Spezia per mantenere il terzo posto, fondamentale per i playoff – ha aggiunto -. Penso che i ciociari in casa contro il Foggia possano ottenere i tre punti, nel caso non succeda dobbiamo essere pronti ad approfittarne. Abbiamo giocato molte partite senza Ceravolo e Calaiò, in un campionato così equilibrato quando perdi elementi del genere è dura. Ma è stato bravo il mister, così come la società, a evitare che ci fosse pressione su di noi. Ce la giocheremo fino all’ultimo".