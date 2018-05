Manfredini: "E' una trasferta che potrebbe valere la serie A. Io ci credo: il Parma non è inferiore a nessuno"

"E' una trasferta che potrebbe valere la serie A. Io ci credo. Abbiamo una squadra non inferiore a nessuno". Angelo Manfredini, presidente del Centro di coordinamento, non nasconde l'ottimismo su un finale di stagione felice per il Parma. Ecco l'intervista di Matteo Scipioni allo stadio Tardini, alla vigilia della partenza dei tifosi per La Spezia.