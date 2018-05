Non solo Floriano: guardate la parata di Noppert al 91'

Non solo Floriano. L'88' di Frosinone-Foggia passerà alla storia. E se l'autore del gol rossonero avrà offerto da bere a Parma per molto molto tempo, c'è un altro protagonista. Si tratta del (secondo) portiere del Foggia, Andries Noppert. Il numero uno olandese, infatti, al 91' compie un autentico miracolo su punizione di Ciano, salvando di fatto il pareggio. E mandando il Parma in serie A.